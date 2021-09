Cuca 200 jogos: técnico diz honrar nome do Atlético-MG sempre, e presidente exalta história

O nome está marcado na história do Atlético-MG desde 2013, na épica conquista da Libertadores. De volta ao clube em 2021, Cuca busca novas glórias. E vai acumulando marcas. Se tornou o quinto treinador na história a comandar o Galo por 200 jogos. Foi homenageado pelo clube.

Recebeu uma placa do presidente Sérgio Coelho, após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, com a seguinte mensagem.

“Alexi Stival, Cuca. Graças a uma trajetória de conquistas, respeito e profissionalismo, você alcançou 200 jogos no comando da nossa equipe. Parabéns, Cuca, por mais essa marca. Você é um vitorioso. Aqui é Galo. Homenagem do Clube Atlético Mineiro. Sérgio Batista Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro.”

Cuca agradeceu a homenagem, mas dividiu o momento com a comissão técnica, alguns o acompanham desde a primeira passagem pelo Galo. Ele ainda destacou que vai sempre honrar o nome do clube.

– Obrigado em nome da comissão técnica toda, que um número expressivo assim não é só o treinador, tem uma comissão técnica toda por trás desse trabalho. Então, divido com eles. Esse pessoal que está aqui hoje comigo e aqueles que estiveram em 2011, 12 e 13 também. Vamos fazer sempre o máximo possível para honrar o nome do Galo.

A história continua sendo escrita. Cuca pode ter novos capítulos vitoriosos. O time lidera o Campeonato Brasileiro e está em duas semifinais: Copa do Brasil e Libertadores.

O presidente Sérgio Coelho exaltou Cuca no Atlético. Está entre os grandes técnicos dos 113 anos do Galo, disse. O sucesso nesta reta final de temporada, de acordo com o dirigente, fará de Cuca o maior deles.

– Você já está com o nome marcado, com absoluta certeza, você já é um dos maiores treinadores que o Atlético já teve. Vamos torcer muito para que, quando a gente chegar no final do nosso trabalho, nós vamos dizer: você foi o maior treinador do Clube Atlético Mineiro. Temos certeza que irá conseguir. Muito obrigado por tudo.