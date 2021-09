Cunhado de Eduardo Costa rompe parceria de 10 anos com o cantor

O empreendedor Caeta, casado com a também empreendedora Sara Costa, irmã do cantor Eduardo Costa, usou seu perfil no Instagram neste domingo (26/9) para declarar que não está mais trabalhando com o cunhado. A parceria durou quase dez anos.

“Não faço mais parte da equipe do Eduardo Costa. Agradeço a Deus pelas oportunidades adquiridas, aos parceiros, contratantes, amigos e equipe! Foram quase dez anos de muito trabalho! Obrigado, Deus, por tudo! #gratidão”, escreveu Caeta na publicação.

Na legenda da imagem, continuou: “Obrigado por tudo, Senhor! Deus é maravilhoso! Obrigado a equipe Eduardo Costa por tudo! #gratidao”.