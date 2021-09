Curso de Produção Cultural para Shows e Eventos Artísticos e mais na coluna da Márcia

VIVAS

Quem sopra velinhas hoje, 2, é Didhi Cunha Simão. Ao lado do marido, filhos e noras comemora a data.

PRODUÇÃO CULTURAL

Será aos finais de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro e 2, 3, 9 e 10 de outubro, das 13 às 18h, que a jornalista e produtora cultural Jackie Pinheiro junto com João Vasconcelos, Diogo Soares e Rayssa Alves, ministram o Curso de Produção Cultural para Shows e Eventos Artísticos, na cobertura do Palácio do Comércio. Informações com o ator César Júnior pelo n. 99253-5838.

PARABÉNS

#Ao cerimonialista Jaqueson Queiroga, que celebra idade nova no sábado, 4, e comemora a data bem intimista, enquanto cuida de todos os detalhes de seu casório.

#À Jackie Pinheiro, colunista social e produtora cultural Jackie Pinheiro, aniversariante do sábado, 4. Muita saúde e alegrias.

1º ENCONTRO DE MPE’S DA REGIÃO NORTE

Foi na sede do TRE, na noite da quarta, 1º, a cerimônia de abertura do 1º Encontro de procuradores-gerais de Justiça e corregedores-gerais do Ministério Público da Região Norte.

#O evento contou com a presença do governador, Gladson Cameli e de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Confiram alguns click’s.

ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO

O Encontro de procuradores-gerais de Justiça e corregedores-gerais do Ministério Público da Região Norte foi marcado pela assinatura da portaria de instalação da Ouvidoria das Mulheres no âmbito da instituição e o lançamento do Livro “Feminicídios no Acre: Uma realidade a ser enfrentada”, um diagnóstico produzido pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de Comunicação, advindo do Observatório de Violência de Gênero, uma sala de estudos, com metodologia própria à luz do manual de atuação das promotoras e promotores de Justiça em casos de feminicídios.

#A programação do encontro segue nesta quinta, 02 com reuniões do CNPG e do CNCGMPEU, ocasião em que serão debatidas questões de interesse do Ministério Público, além do lançamento, pelo MPAC, do Feminicídômetro, Infográfico sobre feminicídios no estado e do Observatório de Violência de Gênero.

BAZAR SOLIDÁRIO

Acontece no estacionamento da loja Ok Magazine, da Nações Unidas, o BAZAR SOLIDÁRIO, realizado pelo Educandário Santa Margarida, de móveis que foram doados pela loja Bemol.

#O Bazar acontece em horário comercial, de segunda à sábado. No local há exposição de peças e também serviços de montagem.

#Guarda-roupas, mesas, cadeiras, móveis de cozinha, dentre outros, a partir de R$300,00, estão disponíveis no Bazar e podem ser comprados na modalidade de pagamento a vista ou cartão de crédito.

NÍVER

Linda Raquel Moura completa mais um ano de vida nessa sexta, 3, e recebe o carinho de familiares e amigos pela data. Parabéns!