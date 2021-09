CZS 117 anos: Veja imagens da segunda etapa da revitalização do Igarapé Preto

Na manhã desta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou a 2ª etapa da revitalização do balneário Igarapé Preto.

Essa parte contemplou a construção de dois quiosques e o tratamento de esgoto. A obra foi realizada através da Emenda parlamentar, no valor de R$ 1 milhão, da deputada federal Jéssica Sales, com contrapartida da Prefeitura.

O ato solene foi realizado em meio à agenda comemorativa dos 117 anos de Cruzeiro do Sul. Estiveram presentes a Deputada Federal Jéssica Sales, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, deputados Luiz Gonzaga e Antônia Sales, vereadores e equipe municipal. O prefeito Zequinha Lima destacou que esse é um importante passo para revitalização do ponto turístico, que é um dos destaques da cidade.

“O Igarapé Preto é um patrimônio nosso, esse prédio foi uma emenda da Deputada Jéssica Sales, que foi construído na gestão passada, e realizamos alguns ajustes e estamos entregando mais essa etapa nesse momento tão especial que é o aniversário da nossa cidade”, endossou ele.

A deputada Jéssica Sales pontuou sobre a sua felicidade com a entrega da obra. “Eu fico muito feliz em ver o progresso do nosso balneário, onde vemos essa obra construída através da minha emenda. O Igarapé Preto é um patrimônio histórico e turístico do município, sendo o primeiro que os turistas tem acesso quando chegam na cidade, aqui pelo aeroporto”, disse ela.

O deputado Nicolau Júnior que esteve presente no ato solene parabenizou a ação e contou sobre a participação da assembleia legislativa para o aniversário da cidade.

“É muito bom ver o empenho para cuidar de um ponto turístico como o Igarapé Preto que é um patrimônio para a cidade nessa data que o município comemora, e teremos atividades como a sessão solene da igreja católica e também teremos uma audiência pública da agricultura”, frisou ele.

