Da sobral pra Dubai: blogueira do Acre faz viagem internacional e bomba na web: “Nem acredito”

Ex-moradora do bairro Sobral em Rio Branco, a blogueira Jéssica Ingrede deixou seus seguidores impactados na manhã desta segunda-feira (13). A digital influencer havia anunciado uma ‘viagem misteriosa’ para seus 232 mil seguidores, e hoje revelou o destino final, em seu Instagram.

A acreana iniciou a semana mostrando sua rotina de trabalhos nos Emirados Árabes. No seu feed, Jéssica realizou post falando do sentimento de estar em Dubai. Nos stories, a acreana não perdeu o humor entregando muito entretenimento aos seguidores, com direito a samba e pagode, do grupo musical Raça Negra pela manhã e queda na esteira no rolê com as amigas.

Veja as postagens da acreana em Dubai: