De Prass a Weverton: Palmeiras coleciona novos ídolos dez anos após aposentadoria de Marcos

O dia era 18 de setembro de 2011 quando Marcos entrou em campo pela última vez como atleta profissional do Palmeiras. Dez anos depois, o clube superou as trocas frequentes na posição após a aposentadoria do ídolo e mira na idolatria de Weverton.

Um dos maiores jogadores da história alviverde, Marcos foi homenageado com busto na sede social e teve até a camisa 12 aposentada entre os goleiros. Melhor jogador da primeira Libertadores conquistada pelo Verdão, em 1999, o ex-goleiro vestiu o uniforme palmeirense 533 vezes.

Após a aposentadoria de São Marcos, oficializada em dezembro de 2012 com um jogo comemorativo no Pacaembu, o Verdão teve dificuldade para encontrar um substituto. Depois de apostar em pratas da casa como Bruno, Deola e Raphael Alemão, o clube decidiu buscar um novo goleiro no mercado.

A contratação de Fernando Prass em 2013 até gerou desconfiança, principalmente por não ser comum o clube fazer contratações para o setor. Os anos seguintes, porém, mostraram que a escolha foi acertada.

Prass, que em sete temporadas conviveu com outros reforços para a posição, casos de Jailson, Vagner, Aranha e Weverton, encerrou sua trajetória pelo clube no fim de 2019 com 274 partidas, exibições importantes e títulos marcantes.

