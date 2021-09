Débora Menezes fecha participação do tae kwon do com prata em Tóquio

Débora Menezes fechou a primeira participação do Brasil no tae kwon do paralímpico com mais uma medalha, uma de prata – foi a primeira vez que a modalidade esteve na Paralimpíada. A brasileira competiu na categoria acima 58kg classe K44 (atletas com amputação unilateral abaixo da articulação do cotovelo).

Na estreia, já nas quartas-de-final, Débora superou a mexicana Daniela Martinez por 24 a 12. Na semifinal, foi amplamente dominante sobre a ucraniana e ganhou por nada menos que 55 a 10. Assim, avançou para enfrentar Guljonoy Naimova, do Uzbequistão, na grande decisão. Na final, a brasileira não conseguiu encaixar os golpes contra a uzbeque e acabou sendo derrotada por 8 a 4 e ficando com a medalha de prata.

