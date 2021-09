Defensoria Pública, SESC e AMIRB promovem atendimento em alusão ao Dia Internacional do Idoso

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), SESC e Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), e parceiros, realizarão, nesta sexta-feira, 1º de outubro, a 1ª Edição para Idosos do projeto Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você. O encontro será realizado no auditório da Fecomércio/AC, das 8 às 12h.

O evento em alusão ao Dia Internacional do Idoso, contará com serviços de assistência jurídica, atendimento de saúde e roda de conversa sobre a saúde mental do idoso.

A iniciativa, conta também com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) e da Defensoria Pública da União no Acre (DPU/AC).

A programação especial segue nos próximos dias 8, 15 e 22 de outubro, no Centro Cultural Lydia Hammes e CRAS da Sobral.