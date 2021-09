Deputado cobra valorização do empresário acreano e crítica contratações de empresas de Manaus pelo Governo do Estado

O deputado Neném Almeida (Podemos) usou sua fala no pequeno expediente da sessão desta terça-feira (21) na Assembleia Legislativa do Acre para cobrar ao Governo do Estado que olhe para os empresários acreanos.

Segundo o deputado, o Governo vem “atacando os empresários locais”. Ele justifica a afirmação pelo fato de mãos uma vez uma empresa de Manaus ter sido contratada para distribuir a alimentação mas unidades de saúde no Acre”, reclamou.

Para o parlamentar, a contratação de empresas de fora do Estado prejudica a economia e fomenta o desemprego. “O dinheiro que é ganho pelas empresas estão indo para o Amazonas e as empresas daqui estão a ver navios. Hoje são mais de 110 mil desprezados no nosso estado. Como a empresa local vai dar emprego se tudo que acontece aqui vai para empresas de Manaus. Como vai aquecer a economia assim?”, questiona.