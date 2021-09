Deputado Gehlen Diniz cobra do DNIT melhorias na BR-364: “Condições precárias”

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), manteve nesta segunda-feira (13), um contato com o Diretor do DNIT no Acre, Carlos Henrique, onde reivindicou, em caráter de urgência, melhorias na BR-364, sentido Rio Branco ao município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o parlamentar, há vários trechos que se encontram em situação precária, dificultando a vida da população e aumentando os riscos de acidentes. “Manifestei junto ao senhor Carlos Henrique, Diretor do DNIT no Acre, a minha preocupação com relação às condições precárias da BR-364. Essa é uma reclamação constante dos taxistas, toyoteiros e do cidadão comum que utiliza diariamente essa Rodovia. O verão está acabando, por isso, as ações precisam ser agilizadas”, comentou.

Segundo informou o DNIT, a morosidade na recuperação da BR-364 vem ocorrendo por conta de um problema com a empresa responsável pela obra. A empresa alega que o preço dos insumos aumentou e está pleiteando, junto ao DNIT, uma readequação do contrato. Com isso, o órgão abriu nova licitação e deverá notificar tal empresa. “Agradeço a resposta do senhor Carlos Henrique e vamos continuar acompanhando de perto essa questão, defendendo as melhorias necessárias na BR-364”, finalizou Gehlen Diniz.