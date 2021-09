Deputado promove audiência sobre tarifa de energia: “Alguma coisa precisa ser feita”

Uma audiência pública na manhã desta quarta-feira (08) num dos auditórios da Câmara Federal, em Brasília, vai debater o crescente reajuste nas tarifas de energia elétrica. A audiência poderá ser acompanhada pela página da Câmara dos Deputados na internet, no endereço: camara.leg.br.

A audiência é promovida pelo gabinete do deputado federal Leo de Brito (PT-AC), com a participação de representantes do Ministério das Minas e Energia, Presidência da República, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do Sistema (ONS), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) e Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC).

Leo de Brito justificou a necessidade de audiência pública em busca de explicação sobre os seguidos reajustes nas tarifas. “Penso que alguma coisa precisa ser feita. Do jeito que está é injustificável e estamos buscando meios de estancar isso”, disse Leo de Brito. “Do jeito que está, na atualidade, o brasileiro come ou paga energia”, disse o deputado.