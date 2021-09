Deputados acreanos entram na briga pelo maior prêmio da política brasileira

Congresso em foco

Prêmio mais importante da política brasileira, o “Prêmio Congresso em Foco” chega a sua 14ª edição neste ano. O prêmio avalia o desempenho de deputados e senadores através da votação de três públicos: sociedade, que vota pela internet; júri formado por profissionais de diferentes áreas que acompanham as atividades do Parlamento brasileiro; e jornalistas especializados na cobertura do Congresso Nacional.

Categorias

Mais cobiçadas, as categorias gerais “Melhores na Câmara” e os “Melhores no Senado” elegem os políticos mais influentes do país. Mas além destas, estarão em disputa três outras categorias: “Defesa da Educação”, “Clima e Sustentabilidade” e “Mulheres na Política”.

Acreanos

Dois 11 representantes do Acre, seis entraram na disputa dos “melhores”. Nas categorias especiais, os Acreanos também estão representados.

Senado

Tanto na disputa dos “Melhores do Senado” quanto nas categorias especiais, nenhum representante do Acre foi escolhido. Ficaram de fora da disputa: Márcio Bittar (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (Progressistas).

Câmara

Já quando o assunto é a Câmara Federal, seis parlamentares acrenos estão disputando o voto dos internautas, jurados e jornalistas: Alan Rick (DEM), Vanda Milani (Solidariedade), Jesus Sérgio (PDT), Leo De Brito (PT), Mara Rocha (PSDB) e Perpétua Almeida (PCdoB).

Fica pra próxima

De fora da disputa entre os melhores deputados e também sem indicação para nenhuma das categorias especiais, apenas os emedebistas Flaviano Melo e Jéssica Sales.

Briga acirrada

Na disputado pelo voto do internauta, políticos do país inteiro têm feito de tudo nas redes sociais para chamar a atenção dos potenciais votantes. No Acre, não tem sido diferente. Teve até dancinha estilo TikTok do deputado Leo de Brito (veja abaixo).

Especiais

Na categoria especial “Defesa da Educação”, disputam os deputados Alan Rick, Jesus Sérgio e Leo de Brito. Já na categoria “Clima e Sustentabilidade” estão na disputa os deputados Jesus Sérgio, Leo De Brito e Perpétua Almeida. Por fim, na categoria “Mulheres na Política”, as deputadas Vanda Milani, Mara Rocha e Perpétua Almeida disputam o prêmio. Lembrando que nenhum senador pelo AC conseguiu figurar na disputa das categorias especiais.

Parcial

De acordo com o resultado parcial da votação, divulgado nesta sexta-feira (10) pelo site Congresso em Foco, o deputado Marcelo Freixo (PSB/RJ) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) lideram a disputa pelo prêmio nas categorias gerais, “Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado”, respectivamente. O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) lidera duas categorias especiais: “Defesa da Educação” e “Clima e Sustentabilidade”. Já na categoria “Mulheres na Política”, Luiza Erundina (Psol/SP) é a mais votada.

Castramóvel

Com R$ 350 mil de emenda destinada pelo deputado Flaviano Melo, a compra do primeiro castramóvel de Rio Branco está perto de se concretizar. Segundo o vereador Emerson Jarude (MDB), que tem acompanhado de perto o processo de aquisição do equipamento, o valor já foi empenhado. Os próximos passos agora são: firmar o convênio com a Prefeitura de Rio Branco, abrir a licitação para a aquisição do equipamento, e a entrega do castramóvel. Uma ótima notícia para os defensores dos direitos dos animais.

Alto Acre

Em visita ao Alto Acre nesta sexta (10), o deputado federal Flaviano Melo se reuniu com os ex-prefeitos do município, Aldemir Lopes e Leila Galvão. Além das costuras políticas para 2022, o manda-chuva do MDB também esteve no Núcleo Estadual de Educação em Brasileia para ouvir as demandas dos trabalhadores. “Tudo anotado e registrado. Agora é correr atrás do que a turma pediu e seguir na luta para que Brasileia continue a crescer”, disse.

Não para

O trabalho de formiguinha do deputado estadual e pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite (PSB), parece que não acaba nunca. Batendo perna como poucos, o deputado só hoje já passou por Capixaba e seguiu para Brasileia, onde visitou o gabinete da prefeita Fernanda Hassem (PT). O objetivo do socialista é rodar toda a região do Alto Acre neste fim de semana.

Não para 2

Também está no Alto Acre outro pré-candidato ao Governo do Acre, o senador Sérgio Petecão. Desde ontem na região, o senador disse à coluna que passou por Capixaba, Brasileia, Assis Brasil e finalizou a visita na noite de hoje em Epitaciolândia. “Tô muito animado, tá dando tudo certo”, disse o senador sobre sua agenda de pré-campanha.