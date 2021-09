Detran/AC realiza solenidade de abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito 2021

O Governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza nesta segunda-feira, 20, solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito 2021. Autoridades, funcionários e representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao trânsito estarão presentes.

A cerimônia será realizada no Auditório da OAB, com inicio às 8h. O evento conta com apresentação de esquete teatral e palestras voltadas para o tema.

A Semana Nacional de Trânsito (SNT) é realizada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante essas datas, ações serão desenvolvidas em todo o país com o objetivo de conscientizar todos os atores envolvidos no trânsito, na tentativa de diminuir o número de acidentes.

No Acre, o número de leitos do Pronto Socorro ocupados por vítimas do trânsito é expressivo, apenas no mês de julho deste ano foram cerca de 70 vagas. Para cada leito de UTI ocupado por essas pessoas, o gasto é de, em média, 14 mil reais por mês, de acordo com a Sesacre.

A ideia é incentivar o cidadão a adotar um comportamento preventivo no trânsito, respeitando as regras de circulação.