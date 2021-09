Detran anuncia seleção com 100 vagas para examinadores de trânsito; Salário de R$ 3,3 mil

Um novo processo seletivo foi aberto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). São oferecidas 100 vagas para o cargo temporário de examinador de trânsito, que conta com remuneração de R$ 3.360.

Para participar da seleção, o candidato deve atender os seguintes requisitos:

ter o certificado de conclusão de curso de examinador de trânsito, averbado pelo próprio Detran-GO, por meio da Gerência de Educação para Trânsito;

cumprir com as condições exigidas para o posto de Examinador de Trânsito, inscritas no art. 62 da Resolução nº 789, de 18 de junho de 2020, elaborada pelo Conselho Nacional de Trânsito.

A escolha dos aprovados será feita pela Escola de Governo. No geral, a seleção vai compreender duas etapas: a primeira mediante análise curricular , com eliminação e classificação dos participantes, e a segunda através de entrevista.

As inscrições para o processo seletivo acontecem pela internet e estarão abertas entre os dias 9 e 17 de setembro de 2021. Os candidatos deverão desembolsar a quantia de R$ 20 referente à taxa de participação do certame.

O resultado definitivo com a lista dos aprovados será divulgado no dia 12 de novembro. Já os profissionais poderão ser contratados pelo prazo de até três anos, com chance de prorrogação para mais cinco anos.