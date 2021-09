Dezoito bares e restaurantes de Rio Branco passam a exigir carteira de vacinação contra Covid; saiba mais

NOVA VIA ONNI

Empresária Nilza Araújo e todo staff da Via Onni são só sorrisos com a nova loja, agora mais ampla, decor impecável, moderna, um projeto arquitetônico lindo. E, os looks…cada um mais lindo que o outro. Vá conferir!

PARABÉNS PARA…

os aniversariantes queridos, que foram festejadíssimos como…

#Minha mãe, Efisa Abreu que na terça, apagou velinhas em almoço familiar. Vivas, Vivas!

#Andreia Forneck que dia 8, completou mais uma volta ao redor do sol cercada de muitas comemorações por parte dos amigos e familiares.

#Itála Oliveira, que dia 8, ouviu o coro de “feliz aniversário” com surpresa organizada pelas amigas.

#Meu compadre Tião Silva, que sábado, 4, recebeu os parabéns dos familiares e na foto posa ao lado dos filhos Gustavo e Vinicius, da amada Nilde Paiva.

#Carol Lopes, aniversariante desta sexta, 10, que recebe todo o carinho dos amigos e familiares pela data, em especial do maridão, advogados Marcus Vinicius Paiva Silva.

#Mário Sérgio, que aniversariou dia 8, e reúne nessa sexta, em sua house, para jantar intimista a família e poucos amigos. Na foto com a esposa Nádia.

#Médica Simone Cruz Chaves, que organizou festa temática em seu salão de festão para comemorar sua idade nova na noite do sábado, e foi sucesso absoluto. Na foto, a aniversariante sendo paparicada pelos filhos, o advogado Marcelo Chaves Vieira e a médica Melissa Chaves Vieira Ribera.

#Natasha Lisboa, na sexta, 10, apaga as velinhas e como passa temporada em plagas acreanas aproveita para reunir a turma e juntos comemorar.

IMPERDÍVEL

Não deixem de participar do aniversário do Via Verde Shopping. Entre as muitas novidades e extenso calendário de atrações, estão as diversas oficinas de entretenimento e encontro com personagens até o dia 3 de outubro para crianças de 2 a 8 anos.

#Os pais ou responsáveis poderão inscrever as crianças através do site viaverdeshopping.com.br e, a inscrição está imbuída do espirito de solidariedade. Voce só precisa doar 1KG de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) que será destinado ao projeto Olhar Diferente.

SETEMBRO AMARELO

Falar é a melhor solução! Estamos em plena campanha de conscientização à prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio. Abracemos essa causa em todos os meses do ano.

CARTEIRA DE VACINAÇÃO

À partir dessa sexta, 10, dos trinta bares e restaurantes que aderiram a exigência da apresentação da carteira de vacinação da covid para a entrada em seus estabelecimentos, dezoito já passam a exigir.

#Inicialmente, a ideia é incentivar as pessoas a se vacinarem