“Dia D”: Planos para o funeral da rainha Elizabeth vazam pela 1ª vez; veja detalhes

De acordo com o novo documento vazado pelo site Politico, que teve acesso aos memorandos secretos sobre a operação, os planos do governo inglês foram revistos com urgência recentemente, levando em consideração a pandemia. Ele detalha tudo o que deve ocorrer desde as horas seguintes à morte de Elizabeth II até o funeral na Abadia de Westminster.

Dia D

O data da morte da rainha será conhecido em Whitehall como o “Dia D”. Neste dia, o príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, deverá fazer um discurso à nação em uma transmissão ao vivo na TV, às 18h.

A página principal do site da família real se tornará uma tela preta, confirmando a morte da rainha, bem como ocorreu quando o príncipe Philip faleceu.