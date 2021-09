Dias mais longos e noites mais curtas: Primavera chega e Friale prevê chuvas acima da média no AC

Às 14h21min inicia-se a primavera no Brasil, estação em que as chuvas intensificam-se no Acre e na maior parte do Brasil. Neste momento axcontece o fenômeno do equinócio de primavera, quando o dia e a noite têm a mesma duração de 12 horas cada em qualquer lugar do planeta.

“A partir da próxima quinta-feira, os dias, no Acre e em todo o hemisfério sul da Terra, começam a ficar mais longos do que as noites”, destaca o pesquisador Davi Friale afirmando que é nesse período também, em que “no Acre, nos primeiros 40 dias, é comum ocorrerem temporais com ventanias e raios, podendo causar transtornos à população”.

As temperaturas também mudam com a chegada da primavera. Durante a tarde elas vão diminuir “passando de 32 para 30ºC, porém, as mínimas, registradas no fim das noites, aumentam, passando de 19 para 22ºC, em Rio Branco”, diz o pesquisador.

Depois de um período de seca rigosa, as chuvas deverão ficar acima da média fazendo com que os níveis dos rios aumentem significativamente.