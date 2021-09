“Dino do Acre” diz que será pré-candidato a deputado estadual em 2022 e comenta: “Tenho algo a fazer pelo meu povo”

Se terá algo que veremos com muita frequência a partir do segundo semestre de 2022 no Acre, estes serão os candidatos políticos, para todos os cargos, de todos os perfis e em todos os lugares possíveis. Um destes que já adiantou que será pré-candidato a deputado estadual, é o Moisés Santos, também conhecido por “Dino do Acre”. O rapaz anda pelas ruas de Rio Branco com uma fantasia de dinossauro e desperta, no mínimo, curiosidade e atenção das pessoas que acabam parando para fazerem registros fotográficos e interagirem.

O “dinossauro”, que nunca se candidatou à política, disse ao ContilNet que ainda não tem um partido em mente para se filiar, mas comentou que pretende trabalhar em prol do povo acreano, movido à razão de “fazer mais do que falar”.

“Por hora não tenho nenhum partido para me filiar, nem vou enfrentar um plano filosófico para eleger qual devo estar filiado. Vou aderir ao partido que melhor me acolher, que mais flexível for para que eu possa aparecer como uma oportunidade ao meu possível eleitor”, disse.

“POVÃO TEM QUE PAGAR SORRINDO”

Somente no perfil do personagem de Moisés no Instagram, o Dino acumula mais de 4,4 mil seguidores. Nesta página, ele compartilha vídeos e fotos caracterizado com a fantasia nas ruas e pontos turísticos da cidade. Indagado se ele acredita que perderia a credibilidade de candidato ao associar sua imagem com a do personagem, o empreendedor disse que pode sim haver esta possibilidade, mas que isso não é culpa dele e nem do povo.

“As pessoas podem não levar a sério a minha candidatura, mas isso com certeza não é culpa minha e nem deles, e sim de gente que já ocupa a cadeira e entrega fantasia ao seu povo, e o povão tem que pagar sorrindo. É difícil crer em uma nova política que anda a passos curtos com o progresso. A minha fantasia eu uso para fazer graça e eu pretendo vestir minha fantasia de dinossauro apenas para isso. Lá, vou vestido de Moisés Santos para representar a população”, destacou.

Sobre as propostas, as quais ainda tem muito tempo para serem amadurecidas até o pleito, Moisés comentou que lutará em prol da implementação de um polo industrial a fim de gerar empregos locais, bem como de investimentos em educação e cultura para redução dos índices de criminalidade.

“Muito se fala e pouco faz, então como diz aquele ditado, ‘quer algo bem feito, vá lá e faça você mesmo’. Muitas portas já se fecharam para mim, muitas janelas se abriram, e meu propósito é canalizar o eleitor com o poder. Eu sei que esse discurso já é antigo, ‘vote em mim que eu vou fazer!’, mas é justo (dizer que) dentro desse clichê, pretendo quebrar esse disco. Eu tenho algo a fazer pelo meu povo e se eu chegar lá, farei sim, com certeza”, finalizou.