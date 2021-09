Documentário de Zezé Di Camargo pode revelar o verdadeiro motivo do fim da dupla com Luciano

A série documental intitulada “É o Amor: Família Camargo” irá mostrar o cotidiano da família do cantor sertanejo Zezé Di Camargo em sua fazenda em Goiás, dando grande foco à sua filha Wanessa, que está participando do Show dos Famosos e já é considerada uma das favoritas do público.

O documentário tem enfrentado polêmicas desde o seu anúncio, já que a produção teria enfrentado dificuldades para encontrar outros sertanejos que aceitassem participar, já que estariam com medo da repercussão devido à relação entre Zezé e o presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, deve contar com alguns depoimentos externos e inclusive surgiram boatos de que Zilu tivesse sido excluída, o que ela logo tratou de negar.

O que o público mais espera é conhecer de perto as polêmicas de Zezé Di Camargo, que tem uma vida regada de escândalos e aparições não tão agradáveis na mídia, já que algumas atitudes chamaram atenção do público desde a sua separação de Zilu e o relacionamento conturbado regado de traições e declarações infelizes como a de que “mulher feia teria que ser traída”.

Outro assunto que certamente será tratado no documentário é a doença na voz de Zezé Di Camargo, que sofreu com um cisto nas cordas vocais por anos, passou por cirurgia e chegou até a receber diversas críticas da internet pelas suas falhas nas apresentações. Apesar das informações, o que o público mais quer saber é sobre os boatos de separação de Luciano.

Zezé Di Camargo e Luciano chegaram a anunciar o fim da dupla sertaneja durante um show no teatro Guaíra, em Curitiba, após uma briga feia nos bastidores, em 2011. Na época, Zezé Di Camargo entrou sozinho no palco após uma briga com o irmão dizendo que Luciano tinha ido embora. No entanto, depois de alguns minutos, Luciano subiu no palco para contrariar Zezé e declarou que só iria continuar com a dupla até dezembro daquele ano, e depois disso a dupla iria acabar:

“Não era para eu estar aqui agora. Até o final do ano vou cumprir todos os meus compromissos. Mas o ano que vem o meu irmão vai continuar a carreira sozinho, e vocês vão ser com certeza a segunda voz que ele sempre mereceu e que merece para o resto da vida. Valeu de coração e obrigado”, disparou.

Após o anúncio da separação, a dupla voltou atrás e continuou firme até este ano, quando novamente os boatos de separação bombaram perante o público e geraram muita polêmica. Embora ambos neguem o fim da dupla e digam que estão apenas realizando trabalhos paralelos, fontes nos relataram que eles não têm planos concretos de continuar com a dupla após o show “Amigos” do ano que vem. Saiba detalhes abaixo.

“Amigos” pode marcar a despedida de Zezé Di Camargo e Luciano

Luciano Camargo revelou recentemente que a volta do show “Amigos” está confirmada para 2022. A turnê era para ter acabado em 2020, mas a pandemia fez os cantores adiarem para 2022 e trouxeram uma série de polêmicas junto com isso, incluindo a declaração de um empresário alegando ser o verdadeiro criador e uma possível despedida dos palcos de Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano.

A começar por Zezé Di Camargo e Luciano, os boatos de separação da dupla sertaneja incendiaram a internet nos últimos meses devido às suas carreiras solo paralelamente à dupla. De acordo com uma fonte próxima à dupla ouvida pelo Movimento Country recentemente, Zezé Di Camargo e Luciano não tem previsão para um retorno efetivo após cumprirem a agenda de 2022 e sequer tocam no assunto.

“Eu acho que é um ciclo que está se encerrando enquanto dupla. Não vejo nenhum dos dois em rede social postar coisas relativas à dupla, só coisas sobre a carreira solo, então isso pode ser um ciclo encerrado. Eles irão fazer o navio em novembro (um cruzeiro comemorativo aos 30 anos da dupla), tem algumas datas que já estão compradas em relação à dupla e ano que vem tem os quatro shows com o ‘Amigos’ e provavelmente fica por aí. No momento ambos não têm vontade de voltar, mas tudo pode acontecer”, relatou a fonte.