Doença da urina preta: o que se sabe sobre possível surto no Amazonas

A cidade mais afetada é Itacoatiara, com 34 pacientes e 1 óbito. Na sequência, aparecem os municípios de Silves (4 casos), Manaus (2), Parintins (2), Caapiranga (1) e Autazes (1).

Em outra nota publicada no site do FVS-AM, especialistas dizem que a população não precisa deixar de comer pescados, até porque eles formam a base da alimentação amazonense.

“O importante é entender que, se formos comparar o nível de consumo de peixe com o número de casos [de rabdomiólise], a gente vê que é uma relação mínima, porém, não menos preocupante. Qualquer situação que coloque em risco a saúde das pessoas deve ser avaliada com cuidado, as pessoas devem ser tratadas da maneira mais adequada possível e temos que ter preocupação também com o aspecto econômico e nutricional”, orienta no texto o infectologista Antonio Magela, da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus.