Dois jovens morrem afogados em represa no interior; corpos foram localizados na manhã desta quinta

Os corpos de dois jovens foram localizados em uma represa no bairro do Bela Vista, em Espigão d’Oeste (RO), na manhã de quinta-feira (9). Uma equipe de mergulho foi enviada até o local e os bombeiros encontram os corpos dos menores no fundo da represa.

De acordo com os militares, eles receberam a informação do afogamento depois que alguns jovens foram até a corporação, e informaram que dois amigos teriam se afogado em uma área particular.

Uma testemunha informou aos policiais que, um dos menores estava se afogando e o outro tentou ajudá-lo, mas, não teve forças e acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros alerta que no local existe uma área de profundidade e água escura, o que torna o local mais perigoso.