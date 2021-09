Dólar em alta: Como gigantes do streaming estão seduzindo estrelas da Globo?

A contratação de Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães é mais um importante capítulo da briga das gigantes do streaming contra a Globo. Empresas como Netflix e Prime Video estão propondo para estrelas e jovens promissores um contrato longo para a produção de séries e projetos mais curtos. O valor pago por episódio produzido é em dólar, o que cresce os rendimentos com a desvalorização do real frente à moeda americana.

Lázaro Ramos será diretor de uma série no Prime Video após ficar 20 anos na emissora e pode desenvolver outros projetos. Já Ingrid Guimarães fará filmes e programas de comédia para plataforma.

Segundo apurou o Notícias da TV, outro ponto que atrai as estrelas é que estes projetos podem ser disponibilizados para outros mercados no mundo, o que pode abrir portas em fora do Brasil. Foi de olho nisso que Marco Pigossi e Bruno Gagliasso decidiram ir para a Netflix tempos atrás, por exemplo.