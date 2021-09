Dona do iFood oferta mais de 800 vagas de trabalho em home office

Pessoa Desenvolvedora Backend Java;

Analista de Criação;

Analista de Risco (PCD);

Analista de SEO;

Analista de Testes Senior;

Cientista de Dados;

Especialista de Aquisição de Talentos;

Group Product Manager;

Product Designer;

Lead Frontend;

Pessoa Desenvolvedora Android Sr;

Pessoa Desenvolvedora Backend Pleno e Sênior;

Pessoa Coordenadora de Conteúdos;

Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno;

Analista Sênior FIDC;

Analista Regulatório Pleno.

As oportunidades podem ser modificadas pela Movile a qualquer momento.

Benefícios das vagas de emprego na dona do iFood

Além da remuneração, os aprovados terão os benefícios abaixo:

Auxílio Home Office (Vaga 100% remota);

Vale Alimentação e/ou Vale Refeição (R$ 770,00/mês);

Ass. Médica e Odonto (sem desconto ou coparticipação);

GymPass;

Auxílio Creche para Crianças até 05 anos;

Auxílio Material Escolar para Crianças acima de 05 anos;

Assinatura Gratuita dos Nossos Produtos;

Plataforma de Atendimento Psicológico (Implus Care);

Licença Maternidade Estendida (6 meses);

Licença Paternindade Estendida (1 mês);

Licença para Adoção (consultar os períodos de licença);

Seguro de Vida;

DayOff de Aniversário;

Horário de Trabalho Flexível.

Como concorrer às vagas de trabalho

Interessado pelas vagas de trabalho na dona do iFood? Entre no site de seleção da empresa e se registre de forma gratuita. É exigido que o candidato preencha uma ficha online com seus dados pessoais e anexe um currículo.

A empresa não informou sobre como a seleção será feita e nem detalhou as etapas. É provável que haja testes, dinâmicas e entrevistas, conforme as necessidades da Movile.