Duarte elogia manifestação acreana no 7 de setembro: ‘Pacífica e ordeira, uma das mais bonitas que já vi’

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB), na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (8), destacou a manifestação ocorrida no dia 7 de setembro, onde acreanos foram às ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra as ações do Superior Tribunal Federal (STF).

“Pacífica e ordeira, um ato democrático e com participação da população. Uma das mais bonitas que eu já vi no Acre”, elogia.

O deputado parabenizou a população que foi às ruas de para ‘exercer sua liberdade’. “As pessoas foram às ruas para manifestar, umas a favor do presidente e outras descontentes com as desordens que ocorrem no STF; sem ofensas ao judiciário, mas mostrando sua insatisfação”.

Duarte disse ainda que é necessário que a população respeite os lados, que cada um possa exercer o direito de manifestar-se a favor ou contra o atual Governo, mas demonstrou preocupação com a atuação de outros poderes. “Temos que ter cuidado aqui na Aleac, pois estamos sujeitos a retaliação de outros poderes”.