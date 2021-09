Duelo entre Holyfield e Belfort divide público em casas de aposta

Evander Holyfield deve ser mesmo o substituto de Oscar De La Hoya na luta contra Vitor Belfort no próximo sábado (11) e as casas de apostas dos EUA parecem divididas em quem apontar como favorito. Segundo o site “MMA Fighting”, Holyfield foi apontado como azarão inicialmente, mas a linha já mudou em favor do ex-campeão mundial de boxe.