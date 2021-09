Dupla é presa por roubo à residencia no Vila Ivonete há 9 meses

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), concluiu nesta quarta-feira, 22, as investigações de roubo com emprego de arma de fogo em uma residência no bairro Vila Ivonete, na cidade de Rio Branco. O crime ocorreu durante a noite no dia 05 de dezembro do ano passado.

Na ação, os criminosos subtraíram televisores, relógios, computador, telefones celulares e um veículo da marca CHEVROLET.

Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os autores da prática do roubo e a autoridade policial, que preside o inquérito representou pela prisão preventiva dos autores K.A. e S.A.S., decretada pela Juíza da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

Na manhã de hoje, uma equipe de investigadores deu cumprimento aos mandados de prisão na Unidade Prisional Dr. Francisco D’Oliveira Conde, onde os nacionais se encontram presos pela prática de outros crimes.

O Delegado presidente das investigações declarou que a Polícia Civil, por meio da DCORE, continuará firme nas investigações dos crimes de roubos e extorsões para que os infratores sejam responsabilizados na forma Lei.