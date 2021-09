Elenco do Castelo Rá-Tim-Bum se despede de Sérgio Mamberti nas redes sociais

Sérgio Mamberti, que morreu aos 82 anos nesta sexta-feira (3), marcou uma época ao ter dado vida para o icônico Doutor Vitor no programa Castelo Rá-Tim-Bum. O elenco da atração, então, usou as redes sociais para prestar homenagem ao artista.

Cassio Scapin, que viveu o protagonista Nino, escreveu: “Hoje partiu Sergio Mamberti. Nosso Tio Vitor! Um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doido se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido”.