Em 24h, arquiteto liga pro ex, troca de noivo e surpreende convidados no RJ

Depois de passar três meses organizando o casamento, o arquiteto e decorador Eder Meneghine, 60, decidiu mudar de noivo na véspera do grande dia. Após ele e o ex-companheiro Dyls Reis, 23, terminarem o relacionamento, o decorador resolveu pedir o ex-namorado em casamento. O chef de cozinha Hugo Oliveira, 42, foi às lágrimas com o pedido e disse sim. E os convidados só descobriram a mudança na hora da cerimônia.

A união foi celebrada no último dia 7 de setembro, no Solar das Palmeiras, na Ilha da Gigóia, na zona oeste do Rio, onde Meneghine também reside. O espaço tem dois mil metros quadrados de jardim e é cercado pela natureza.

