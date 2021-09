Em acordo, mãe de Gabriel Medina exigiu R$ 10 milhões do surfista

O acordo milionário de ‘paz’ fechado entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone Medina, ganhou números. Segundo o colunista do Metrópoles, Leo Dias, a quantia exigida pela mãe do surfista foi de R$ 10 milhões.

Segundo amigos do tricampeão mundial de surfe, o acordo foi fechado num valor abaixo a quantia pedida inicialmente pela mãe do atleta. Além de dinheiro, alguns imóveis também foram divididos, o que gerou grande revolta no círculo de pessoas mais íntimas do surfista.

Por fim, Leo Dias afirma que pessoas próximas disseram que Medina está aliviado de ter colocado um ponto final nesta polêmica.

A briga familiar já perdura há meses. Simone e Gabriel já protagonizaram diversas trocas de farpas pelas redes sociais, envolvendo, também, Yasmim Brunet, esposa do surfista e principal ‘alvo’ da sogra.