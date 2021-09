A BR 364 está fechada. Um grupo de caminhoneiros, empresários e trabalhadores agrícolas, fecharam um trecho da rodovia, na altura do município de Candeias do Jamari (RO), a 26 quilômetros de Porto Velho em um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o site local Rondoniaovivo, caminhões e carretas com produtos não perecíveis não poderão passar pelo bloqueio que deve durar 72 horas. Carros particulares, ônibus coletivos, cargas perecíveis e veículos de emergência poderão seguir destino.