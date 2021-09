Em boletim urgente, Friale alerta para novo temporal nesta segunda: ‘Rajadas podem ultrapassar 70km/h de velocidade’

O pesquisador Davi Friale alerta, nesta segunda-feira (27) para nova ventania no Acre. De acordo com ele, por volta das 10h, fortes ventanias “já atingiam parte do leste e do sul de Rondônia e do noroeste de Mato Grosso”.

“Nossas estimativas são de que, durante a tarde desta segunda-feira, chegarão a Porto Velho e Rio Branco e cidades próximas a estas, inclusive no estado do Amazonas e no norte da Bolívia. No Acre, todas as cidades poderão sentir os efeitos desta mau tempo que se aproxima, mas será no leste, no sul e no centro do estado que a probabilidade de tempo severo é maior”, disse, em seu site.

Friale alerta ainda que os ventos “estarão soprando, em geral da direção leste, mas com variações pontuais de nordeste e de sudeste, com rajadas que podem passar 70km/h de velocidade”.

Curiosamente, o último temporal registrado no estado registrou velocidade parecida. Os estragos foram muitos.

Relembre: Pesquisador revela ventos de até 70km/h em último temporal no Acre: ‘Capazes de derrubar estruturas’

O pesquisador do Acre ainda pede que os acreanos fiquem em estado de alerta: “Assim, é importante que a população fique atenta, quando surgirem nuvens carregadas, a fim de evitar maiores prejuízos ou transtornos. Lembramos, ainda, que tais temporais são pontuais, ou seja, podem atingir com forte intensidade um bairro, enquanto, em outro, próximo, sequer chover”.