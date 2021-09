Em busca de experiência, pizzaiolo faz postagem na internet e viraliza no AC: “Não precisa me pagar 1 real sequer”

Na tentativa de adquirir experiência na área de pães e salgados para tentar a vida fora do país, o pizzaiolo acreano Renan Marques, de 22 anos, fez uma publicação em um grupo de gastronomia local se oferecendo para trabalhar, de forma gratuita, por 1 mês em alguma padaria ou lanche local.

“Se você é dono de lanche ou padaria, ofereço-me como funcionário por 1 mês, não precisa me pagar 1 real sequer, prometo ser o melhor funcionário possível, sou pontual e tenho transporte. Só quero a experiência do trabalho”, falou na postagem.

O rapaz, que se especializou na área de pizzas há 1 ano e que trabalha como pizzaiolo no período noturno, disse ao ContilNet que resolveu fazer o post pois queria ampliar o leque de experiências que podem lhe auxiliar no futuro.

“Já sei mexer com algumas coisas, mas quero me especializar ainda mais em todos os tipos de massas, salgados e pães. Lá na Europa, a culinária é um dos principais fortes chamativos turísticos dos países, então eu sei que eu capaz de ir e eu vou”, disse.

BUSCAR UMA VIDA MELHOR

Renan, que diz ser muito curioso, já trabalhou de tudo um pouco, sendo motoboy e garçom algumas destas ocupações. Além disto, contou que sonha em sair do país para buscar uma vida melhor.

“O que me levou a querer sair do país foi a vontade de conhecer lugares novos e de trabalhar com o que eu amo, que é fazer pizza. Se eu estou sobrevivendo aqui no Brasil, consigo (sobreviver) em qualquer lugar do mundo. Sempre foi meu sonho viajar pelo mundo a fora, tentar melhorar a minha qualidade de vida e da minha família”, pontuou.

Após a postagem, que rendeu diversos compartilhamentos e comentários nas redes sociais elogiando a atitude do jovem, Renan chamou a atenção de uma lanchonete local, que pediu para que ele entrasse em contato. Nos comentários, o empresário Marcus Bessa disse: “Só não prometo não te pagar nada. Mesmo pra aprender, você vai estar dedicando sua mão de obra”. Na ocasião, internautas saudaram a prestatividade do empreendimento em dar oportunidade ao rapaz por 1 mês. “Parabéns por incentivar o trabalho alheio”, dizia um dos comentários.

Após este período experimental e, a princípio, não-remunerado, o pizzaiolo pretende ir atrás de um emprego com salário para juntar dinheiro e comprar a passagem. Sua próxima parada? Lisboa, em Portugal. “Meu objetivo é ir até agosto do ano que vem. Tenho um amigo em Lisboa, que vai me mandar uma carta-convite quando estiver perto de ir, e tenho outro (que mora) em Porto”.