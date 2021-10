Em Cruzeiro do Sul, deputados estaduais reclamam de “desprestígio” em sessão especial da Aleac

Desconforto

A sessão solene em homenagem à contribuição da Igreja Católica no Juruá, realizada hoje, causou desconforto em alguns deputados estaduais.

Motivo

O motivo é que a maioria dos parlamentares precisou se deslocar de Rio Branco até Cruzeiro do Sul para participar do evento promovido pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, e por lá, mesmo após a longa viagem, se sentiram desprestigiados, pois não puderam nem discursar. E o pior é que muitos já tinham a fala pronta!

Mais reclamações

Enquanto apenas alguns poucos deputados puderam se manifestar, outros foram esquecidos até pelo cerimonial, sem nem ter o nome citado no evento. O que gerou mais reclamações entre a turma dos “excluídos”.

Vai esquentar

O certo é que, por causa dessas situações, o clima promete ser quente na Aleac na semana que vem, no retorno aos trabalhos na Capital. Tem deputado que prometeu levar a insatisfação até a tribuna da Aleac, enquanto outros, que escreveram discursos, não querem gastar caneta à toa e vão usá-lo na próxima sessão.

Escanteado

A situação foi tão constrangedora que nem mesmo o vice-presidente da Aleac, o deputado Jenilson Leite (PSB), foi chamado para compor a mesa de autoridades.

Consequências

O que aconteceu em Cruzeiro do Sul pode gerar consequências negativas para os eventos futuros da casa legislativa estadual. Essa ação pode esvaziar as próximas agendas da Aleac, já que alguns deputados prometem boicotá-las.

Saia justa

O vice-governador do Acre, Wherles Rocha (PSL), que representou o governador na sessão da Aleac em Cruzeiro do Sul, foi convocado para entregar uma homenagem à Beatriz Cameli, tia de Gladson e viúva do ex-governador Orleir Cameli. O convite gerou uma saia justa, já que Rocha é um dos principais adversários políticos de Gladson.

Federação

Informei ontem na coluna que uma possível federação partidária entre o PSB de Jenilson Leite e o PSD do senador Sérgio Petecão, vem sendo discutida por líderes nacionais dos dois partidos. Hoje, perguntei ao senador se ele tinha conhecimento dessa negociação e a resposta foi que “por enquanto”, nada chegou pra ele.

PL do busão

Em meio à CPI do Busão, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), enviou hoje para a Câmara de Vereadores o PL que concede um subsídio tarifário para custear até 100% do valor da tarifa referente às gratuidades do transporte coletivo e garante o pagamento dos salários dos trabalhadores. Essa é terceira tentativa do chefe do Executivo municipal de tentar emplacar o PL, já que nas outras vezes os vereadores barraram o projeto.

Saiu no D.O.

Já anunciado pelo Governo e Prefeitura, a reversão do sistema de água e esgoto para o município de Rio Branco só vai ocorrer oficialmente no ano que vem. Nesta quinta (30), foi publicado no Diário Oficial o decreto que indica que a reversão para o Saerb só vai ocorrer 2022, já que determina que os trabalhos da “Comissão Interinstitucional”, responsável pela reversão, seja concluído até o dia 31 de dezembro de 2021.

Continua

A diretora administrativa e financeira da Codisacre, Valdete Souza, vai permanecer no cargo. A decisão ocorreu hoje, em uma assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, onde foi alegado não haver razão jurídica para a exoneração da diretora.