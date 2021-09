Em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli diz que quem não conhece a região do Juruá “está perdendo”

“Você, que não conhece esta região do Juruá, pode ter certeza de que está perdendo”, disse, nesta terça-feira (28), em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli ao participar das comemorações dos 117 anos de fundação da cidade. Filho de Cruzeiro do Sul, o governador se derramou em elogios à cidade e à região.

“Eu digo isso porque, no mundo, só existe um Rio Croa, só existe uma Serra do Divisor e quem não conhece isso e não se esforça para vir conhecer, pode ter certeza que está perdendo”, afirmou Cameli, ao declarar amor à cidade e agradecer aos brasileiros e até estrangeiros que contribuíram para fundar e erguer, às margens do rio Juruá, a segunda maior da cidade.

Ao falar da atualidade, da pandemia do coronavírus, Galdson Cameli disse que não editaria decreto neste sentido, mas acrescentou esperar que os donos de bares, hotéis e restaurantes, os quais recebem turistas na cidade, que passem a exigir o chamado passaporte da vacina, comprovando a imunização completa contra o coronavírus. “Eu não posso admitir que, depois de todo o esforço que fizemos para garantir a vacina em quantidade suficiente, e ainda tenha gente brincando de não se vacinar. É preciso que todos se vacinem o mais rápido possível porque tempo é dinheiro e quem não se vacina está atrapalhando a economia”, disse o governador.