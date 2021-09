Em Cruzeiro do Sul, grupo de pipeiros realiza 1º Festival de Pipas neste final de semana

Durante os dias 25 e 26 de setembro, o Grupo de Pipeiros do município de Cruzeiro do Sul realizará o 1º Festival de Pipas. A programação, que ocorrerá no bairro Cruzeirinho a partir das 13h, promete reunir a criançada e demais simpatizantes na pista de motocross e fazer um verdadeiro espetáculo nos ares cruzeirenses com a exibição e competição entre os brincantes.

Para quem não tiver o brinquedo, o festival também distribuirá cerca de 100 pipas e não haverá premiação, somente um momento de diversão. Também não precisa se inscrever. Quem quiser, é só chegar lá e brincar.

Segundo o grupo, ainda não há noção de quantos simpatizantes comparecerão no festival, mas eles acreditam que terá um bom público, principalmente pelo local escolhido ser muito frequentado por crianças.

De acordo com a organização do evento, dependendo da receptividade das pessoas, a tendência é que esta programação se repita, e se possível, com premiação para estimular quem aprecia e gosta de soltar pipas a participar das próximas edições.