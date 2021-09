Em Cruzeiro do Sul, Ifac divulga processo seletivo para docentes; salários chegam a R$ 5 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) torna público o processo seletivo para a contratação de professores substitutos para o Campus Cruzeiro do Sul. Há vagas nas áreas de física, história, língua portuguesa, pedagogia e zootecnia, uma vaga em cada área.

Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente no período de 21 de setembro a 2 de outubro de 2021, pela internet, através do endereço eletrônico: [email protected]. Os selecionados terão 40 horas semanais e remuneração entre R$3.130,85 a R$5.831,21, com auxílio-alimentação R$458,00 e auxílio pré-escolar de R$321,00, além de outros benefícios.

Os candidatos serão avaliados com análise de título e em caso de empate, a preferência será do candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, tiver maior tempo de experiência docente e o que tiver a maior idade considerando dia, mês e ano de nascimento.