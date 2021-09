Em CZS, Jenilson Leite fala sobre BR-364 e cobra ações efetivas: ‘É preciso dar uma estrada digna para os acreanos’

Em agenda no Juruá que começou na terça-feira (28), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) está em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (29) e concedeu uma entrevista para o jornalista Alexandre Gomes, no Programa Bom Dia Juruá, na Rádio e TV Juruá. O parlamentar falou, entre outros assuntos, sobre a situação da BR-364, uma das principais rodovias federais do país e que desde que foi construída apresenta problemas estruturais.

Como você pôde acompanhar aqui no ContilNet, nossa reportagem fez o percurso saindo de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Há trechos quase intrafegáveis por causa dos tantos buracos e outros onde a estrada praticamente só existe por causa de um desvio.

VEJA: BR-364 tem trechos quase apartando e buracos tapados com barro vermelho; ContilNet percorre trajeto

Entre Sena Madureira e Tarauacá piora, é preciso escolher desviar dos buracos maiores, mas inevitável cair nos ‘menores’. Há partes em que os buracos estão sendo tapados com barro vermelho e outras com sério risco de apartar, o que pode resultar no isolamento dos acreanos que vivem no interior do estado.



Para Jenilson, a BR-364 é uma questão de prioridade: “Como o governo federal olha para o Acre? Como os nosso deputados federais também se movimentam?”, questionou.

O deputado criticou o fato de que as autoridades se limitam a culpar a obra inicial como gargalo do problema. “Já passou da hora de a gente ficar se amarrando nesse questionamento, porque o que foi feito lá atrás, nos dá condições até hoje, embora de uma forma precária, pra gente chegar até Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, saindo de Rio Branco. O que nossos representantes em Brasília e Governo do Estado deveriam estar fazendo? Era construindo projetos de renovação, de uma nova BR-364”, disparou o deputado.

Leite ainda fez a comparação da BR-364 com estradas do Nordeste e Peru. Vale lembrar que recentemente, o próprio superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Sérgio Henrique Codelo, afirmou que a pior rodovia do país é a BR-364.“Nossos senadores, deputados federais e o governo federal, que inclusive tirou muito voto aqui no Acre, deveria estar dizendo assim: ‘Vamos dar uma estrada digna para o povo acreano’, quando saímos daqui, vamos para o Peru, Nordeste, vemos aquelas estradas com pavimentação rígida, infraestrutura bonita, acostamento legal e chega aqui na nossa BR-364 e parece um ramal em relação aqueles investimentos feitos lá fora”, concluiu.