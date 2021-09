Em dois tempos distintos, Rio Branco e Assermurb empatam por 2 a 2

Rio Branco e Assermurb mostraram na noite desta quarta-feira (29) a razão pelas quais são apontadas favoritas ao título do Campeonato Acreano de Futebol Feminino. Na terceira rodada da competição as equipes fizeram um jogo aberto no gramado do estádio Florestão, com oportunidades dos dois lados e quatro gols no total.

Como fica

Com o empate, as duas equipes seguem na liderança do primeiro turno da competição, ambas com sete pontos ganhos. Seguida de perto pela equipe católica do São Francisco, seis pontos ganhos.

Próximos jogos

Os dois clubes retornam a campo no próximo final de semana. Os jogos serão válidos pela última rodada do primeiro turno e realizados no estádio Florestão. Assermurb encara no sábado (2), a partir da 15h30, o São Francisco. Um dia depois, às 9h30, o Rio Branco mede forças contra o Andirá.

Jogo

O Rio Branco começou a partida mais disposto e buscando o gol contra uma Assermurb que tinha muita dificuldade na transição defesa e ataque.

Numa bola parada, aos 28 minutos, a atacante Thaila acertou o ângulo da goleira Larissa e abriu o placar para o time estrelado.

O jogo seguiu com o time estrelado bem mais postado e o segundo gol não demorou e saiu dos pés da meia Monique, aos 39 minutos, num chute certeiro para balançar a rede do time sindical.

Na etapa complementar de jogo, o time da Assermurb retornou com mudanças e passou a jogar com mais disposição e buscando diminuir a vantagem estrelada.

Numa jogada rápida pelo lado esquerdo, a atacante Andressa, que saiu do banco de reservas, entrou na grande área e chutou rasteiro para vencer a goleira estrelada Anielle, aos 12 minutos.

O gol fez bem ao time sindical e o empate era questão de tempo e, aos 36 minutos, após escanteio da esquerda, a zagueira Lorena desviou para a rede. Tudo igual!

A igualdade no placar diminuiu a intensidade de jogo do time da Assermurb contra um Rio Branco que sentia o aspecto físico, assim com o placar finalizando em 2 a 2.

São Francisco atropela o Vasco: 5 a 0

A rodada desta quarta-feira (29) começou com uma vitória maiúscula do São Francisco diante do Vasco da Gama, em jogo disputado no estádio Florestão.

Com a vitória, o time católico chegou aos seis pontos ganhos em três jogos disputados e segue com chances remotas de conquistar o primeiro turno.