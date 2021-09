Em entrevista ao ContilNet, vereador Samir Bestene avalia gestão Bocalom e fala sobre possibilidade de candidatura em 2022

O entrevistado desta semana na Tv ContilNet Notícias é o vereador Samir Bestene, segundo mais votado nas últimas eleições. Acreano do pé rachado, natural de Rio Branco, graduado em Economia pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduado em marketing pela Universidade Gama Filho (RJ), ele está em seu primeiro mandato.

Apesar de ser um nome novo na política, já a respira há muitos anos. Filho do deputado estadual José Bestene, que exerce o quarto mandato, Samir é sobrinho do ex-deputado Félix Bestene, da ex-vereadora Nabiha Bestene, que hoje ocupa o cargo de secretária municipal de Educação, e do primo do ex-vereador Alysson Bestene, atual secretário de Governo.

Durante a entrevista, Samir relembrou sua trajetória, falou do seu mandato, que tem sido muito atuante e de contato direto com o povo. Apesar de ser do mesmo partido do prefeito Tião Bocalom, Bestene não se esquiva de cobrar as ações e já apresentou mais de 200 indicações.

Após o susto do impeachment e com a CPI do trasporte coletivo, há indícios de que o prefeito vai enfim escolher um líder na Câmara. O nome do vereador Samir Bestene ele avaliou a gestão do prefeito e comentou sobre a atuação do governador Gladson Cameli.

Na entrevista Bestene também comentou sobre as eleições 2022 que começa a se desenhar e falou sobre a possibilidade de uma candidatura.

Acompanhe a entrevista completa: