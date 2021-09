Em nota, Governo do Acre fala sobre pagamento de lote de retroativos de servidores e ex-servidores

O Governo do Acre enviou à imprensa uma nota que diz respeito ao pagamento do segundo lote das verbas retroativas devidas a servidores e ex-servidores do Estado.

De acordo com nota, assinada pelo Diretor de Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre, Guilherme Duarte, o pagamento do segundo lote de retroativos está previsto para ser realizado no dia 10 de setembro.

Confira nota na íntegra

Após cinco tentativas de processamento do pagamento do segundo lote das verbas retroativas devidas a servidores e ex-servidores do Estado, que estava programado para ser realizado nesta sexta-feira, 3, conforme anúncio realizado no dia 24 de agosto, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), foi identificado um erro no Sistema Turmalina – Sistema de Gestão de Pessoas, impossibilitando a liberação financeira para essa data.

Assim, fica o pagamento do segundo lote de retroativos previsto para ser realizado no dia 10 de setembro.

Guilherme Duarte

Diretor de Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre