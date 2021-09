Em parceria com o Sesc, Conahp irá estimular a arrecadação de cestas básicas

De 18 a 22 de outubro a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) realizará o Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), de forma gratuita, digital, aberta ao público e com apelo social para o combate à fome. Para tanto, a instituição estabeleceu uma parceria com o programa Mesa Brasil, do SESC, que receberá as doações dos inscritos.

O Conahp 2021 traz o tema Saúde 2030: desafios e perspectivas para o sistema de saúde brasileiro e além de reunir grandes nomes mundiais e nacionais para debaterem o futuro da saúde, também terá o objetivo de arrecadar recursos que serão revertidos em cestas básicas por meio de doações, de forma voluntária, que serão feitas direto para o SESC. O projeto beneficiado será o Mesa Brasil, uma rede nacional de bancos de alimentos para pessoas em situação de pobreza.

Segundo Antônio Britto, diretor-executivo da Anahp, a ação é uma forma de engajar diferentes públicos a contribuir com uma causa latente em nosso país. “Além de enfrentarmos os impactos da pandemia na área da saúde, também podemos fazer a diferença contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a algo também primário, que é o alimento. Pelo segundo ano a Anahp tomou a decisão de fazer um Conahp gratuito, uma entrega para ampliar o acesso à informação de qualidade em um momento tão difícil para o país. Queremos propor que os participantes do congresso também façam parte dessa corrente solidária”.

Mais de 14 milhões de brasileiros passam fome no país. Além disso, o Brasil está entre os países com maiores índices de perda e desperdício de alimentos[1] . Desde o início da pandemia, no ano passado, o programa Mesa Brasil SESC viu aumentar os pedidos de instituições sociais em busca de apoio para o atendimento às famílias assistidas. Mesmo diante disto o programa vem registrando crescimento nas doações. “São milhões de brasileiros sofrendo com as consequências da pandemia e esta rede de solidariedade que o Mesa Brasil propõe levar não apenas alimentos a estas pessoas, mas também cidadania”, explica Carlos Artexes, diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc.

O projeto do SESC está presente em 91 cidades distribuídas em todos os estados e chega a atender, durante a pandemia, cerca de 3,4 milhões de pessoas. Além disso, atua e mantém, em nível nacional, parcerias permanentes com mais de 50 grandes empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos, além de entrepostos de hortifruti, propriedades rurais e pequenos comércios. Ao todo, o programa conta com mais de 2.600 parceiros em todo o país.

Serviço

Congresso Nacional de Hospitais Privados (CONAHP 2021)

Tema: Saúde 2030: desafios e perspectivas para o sistema de saúde brasileiro

Data: 18 a 22 de outubro de 2021

Inscrições: Conahp 2021

Doações: https://conahp.org.br/2021/#doacao