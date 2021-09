Em plena luz do dia, homem é agredido com ripa e jogado do alto de passarela em Rio Branco

Um homem identificado como Vonivon Ferreira de Oliveira dos Santos, 44 anos, foi agredido a golpes de ripa e jogado de cima da Passarela Joaquim Macedo, na tarde desta terça-feira (28), próximo ao Novo Mercado Velho, na área Central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem estava caminhando pela passarela quando foi abordado por dois homens ainda não identificados que, de posse de ripas e perna-mancas, começaram a agredir Vonivon. Após as agressões, os homens jogaram a vítima da passarela. Vonivon ainda chegou cair dentro da água, próximo às margens do Rio Acre.

Populares que presenciaram as agressões acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e com ajuda de um pescador que estava com um barco conseguiram resgatar e dar os primeiros socorros para Vonivon, que em seguida foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas ninguém foi encontrado. O caso agora passa a ser investigado por agentes da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fotos: ContilNet