Em reunião com Gehlen Diniz, Gladson Cameli reafirma que ponte do Segundo Distrito de Sena será construída

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), participou no começo da tarde desta quarta-feira (15), de uma reunião com o governador Gladson Cameli para tratar de assuntos relevantes, especialmente relacionados ao município de Sena Madureira.

Na ocasião, Gladson Cameli reafirmou a Gehlen Diniz o compromisso do Governo do Acre para a construção de uma ponte sobre o rio Iaco – a ponte do Segundo Distrito, um sonho centenário da população. “O governador falou de várias ações importantes para a nossa população de Sena Madureira, dentre as quais a construção da ponte do Segundo Distrito. Adiantou que o Projeto está bem adiantado e brevemente fará o lançamento da obra em Sena Madureira. Esse é um sonho antigo dos moradores do Segundo Distrito bem como da população de Sena”, comentou.

Gladson Cameli informou ainda durante o encontro que mais 98 policiais militares do cadastro de reserva serão convocados e brevemente irão para o curso de formação. “Também tratamos sobre a questão do Cadastro de reserva da Polícia Civil e o governador garantiu que haverá convocação, aguardando apenas alguns trâmites que precisam ser obedecidos. Acreditamos no governador porque sempre que prometeu, cumpriu, basta olhar o retrospecto de seu governo. Vamos continuar nos reunindo, reivindicando, dando sugestões, sempre visando o bem-estar da população”, finalizou Gehlen Diniz.

Em sua página no Facebook, o governador Gladson Cameli teceu comentários sobre o encontro: “Também recebi nesta quarta-feira, 15, a visita do Deputado Estadual, Gehlen Diniz, no Palácio Rio Branco. Falamos sobre o projeto da ponte de Sena Madureira, localizada no bairro Segundo Distrito, da ampliação do Hospital João Câncio Fernandes e sobre o cadastro de reserva da polícia militar, da polícia civil e do concurso do Idaf”.

Em Sena Madureira a administração de Gladson Cameli vem investindo em várias áreas. Nesta semana, por exemplo, o Governo assinou convênio com a Prefeitura para a pavimentação de Ruas e serviço de drenagem.