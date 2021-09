Em Rio Branco, Circo Broadway traz magia e alegria para pessoas de todas as idades

Após 1 ano e 6 meses parado, o Circo Broadway voltou à ativa em Rio Branco (AC) desde o último dia 06 de agosto. Com o propósito de levar alegria à criançada e a todos os simpatizantes de todas a idades, a equipe que conta com cerca de 50 artistas de diversos locais do país segue apresentando diversos espetáculos de terça-feira a domingo, no estacionamento do Arena da Floresta.

Segundo Sandro Fernandes, um dos organizadores do circo, com a pandemia, foi necessário implementar os protocolos sanitários a fim de evitar aglomerações dentro do espaço. “Agora o circo atua com 50% da capacidade, com distanciamento de cadeiras e álcool gel”, complementou.

Ainda de acordo com o organizador, o espetáculo conta com exibições durante a semana às 20h, e nos fins de semana em dois horários: às 18h e às 20h. As apresentações são as mais diversas possíveis, desde palhaços e mágicos, até contorcionistas, trapezistas e outros artistas que trabalham com fantasias de boneca, fada, com o uso de faixas e globo da morte.

Uma das sensações dos espetáculos, sem dúvida, é a pequena Emilly Globista, de apenas 6 anos, que é filha de Felipe Fernandes, que também é globista. Nesta categoria, ela é a mais jovem dos circos brasileiros. Para Sandro, é uma enorme satisfação tê-la na equipe. “É uma artista espetacular. As pessoas ficam vidradas”, disse.

Os espetáculos, que também já ocorreram no estacionamento do Via Verde Shopping, têm duração de 1h30 e os preços são os mais diversos possíveis. A estrutura circense está prevista para ser mantida em Rio Branco até o dia 12 de outubro, no dia das crianças, onde eles estão preparando um espetáculo especial para comemorar esta data. Após este período, eles pretendem ir para o município de Brasileia.

Para demais informações acerca do circo que já tem mais de 50 anos na ativa alegrando a vida dos brasileiros, bem como para adquirir ingressos, basta acessar o Instagram do Circo Broadway.

Confira os valores dos ingressos e demais fotos das apresentações:

Setor Popular Lateral

– MEIA INDIVIDUAL 10,00

– INTEIRA 2 PESSOAS 20,00

Setor central

– MEIA INDIVIDUAL 15,00

– INTEIRA 2 PESSOAS 30,00

Setor VIP

– MEIA INDIVIDUAL 20,00

– INTEIRA 2 PESSOAS 40,00.