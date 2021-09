Em Rio Branco, homem visita ex-companheira e atual marido o recebe com facadas

José de Lima Azevedo, de 37 anos, foi ferido com uma facada no rosto, na noite desta quinta-feira (9), após brigar com o atual marido da ex-companheira, no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de José, ele tinha ido a casa da ex-companheira visitar os filhos, quando o atual marido da mãe dos filhos dele não gostou muito da presença do homem em sua residência e acabou acontecendo uma rápida discussão. O acusado, de posse de uma faca, desferiu um golpe no rosto de José, que para não ser golpeado novamente acabou correndo.

A vítima conseguiu fugir da residência e chegou até um bar localizado na Avenida Sobral, no bairro João Paulo, onde pediu ajuda a alguns conhecidos que estavam no estabelecimento comercial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, esteve no local e tentou ajudar a vítima que se recusou ir até o pronto-socorro de Rio Branco para realizar uma avaliação e receber alguns pontos na face.

A Polícia Militar também foi acionada, mas a vítima preferiu não levar a guarnição ao local onde está o autor e disse que iria tentar voltar para a sua casa no km 7 da Transacreana, e que nessa sexta-feira (10) faria um Boletim de Ocorrência contra o autor.