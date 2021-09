Em visita ao Caeté, Alan Rick reúne-se com moradores da Resex Cazumbá-Iracema e ouve demandas locais

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou no último sábado, 18, a Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, no Caeté, município de Sena Madureira. Ele conversou com representantes das comunidades da Granja, Alto Caeté, Iracema, Cuidado, Cazumbá, além de moradores locais.

Na oportunidade, os moradores pediram melhoramento do ramal e uma intermediação junto ao ICMBio devido as pesadas multas ambientais aplicadas pelo órgão a vários pequenos produtores da Reserva. Em conversa com o deputado, o senhor Raimundo Nonato relatou que multado pelo órgão em R$ 90 mil.

“Eles só chegaram e me multaram. Não escutam a gente, não tentam entender que sobrevivemos dessas terras. Moro aqui a vida toda e agora não posso nem tirar da terra meu sustento. E o pior é que multam com valores que não temos condições de pagar. Nem mesmo se eu vender a minha propriedade vai dá para pagar essa multa. Precisamos de ajuda das nossas autoridades”, disse Raimundo.

Além do senhor Raimundo Nonato, muitos outros extrativistas e produtores locais foram multados. Nesse sentido, o deputado Alan Rick disse estará procurando o ICMbio para conversar sobre as fiscalizações e buscar uma solução viável junto ao órgão.

“Os valores das multas chegam a R$ 120 mil, totalmente fora da realidade de pequenos extrativistas e produtores. Entendemos que primeiro tem que haver uma conversa, uma orientação aos moradores. Eles vivem da pecuária de subsistência, de um plantio de um roçado. Tem que orientar, não é chegar multando as pessoas. Vamos procurar o ICMbio para verificar a melhor forma de resolver essa questão”, finalizou.

Acompanharam o deputado na reunião o presidente estadual do Democratas, Jairo Cassiano, o vereador Elvis Dany (DEM), de Sena Madureira, além da imprensa local.