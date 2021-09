Enem: isentos faltosos na edição 2020 têm até domingo para realizar inscrição

Os participantes isentos que não compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, tem o prazo até às 23h59 de domingo, 26 de setembro, para realizarem inscrição na edição deste ano, por meio da Página do Participante disponibilizada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O prazo vale especificamente para essas pessoas que realizarão as provas nas mesmas datas que as pessoas privadas de liberdade ou jovens em medida socioeducativa que ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. A aplicação das provas do Enem 2021 ocorrerá normalmente nos dias 21 e 28 de novembro deste ano para todos os participantes que tiveram a inscrição confirmada no prazo previsto.

O objetivo é assegurar o direito dos participantes usarem o resultado do Enem para ingressar em instituições de ensino superior por meio de programas do Ministério de Educação (MEC) como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Decisão do STF

A reabertura do prazo de inscrições para o Enem 2021 exclusivo para os candidatos isentos faltosos acontece após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a reabertura do período de inscrição para os isentos que faltaram às provas do Enem 2020 e que não puderem justificar a ausência, levando em consideração a pandemia de Covid-19.