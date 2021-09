Enfermeira recusa vacina da covid- 19 e morre duas semanas após dar à luz

Uma enfermeira norte-americana morreu antes mesmo de ter a chance de conhecer seu filho mais novo. Davy Macias, de 37 anos, se recusou a tomar a vacina contra a covid-19 durante a gravidez e acabou contraindo a doença.

De acordo com publicação do Metro, Davy era mãe de mais quatro filhos que também foram infectados, assim como seu marido Daniel, durante as férias. As crianças se recuperaram, no entanto, o casal não teve a mesma sorte e precisou ser internado.

Membros da família revelaram que Davy temia tomar a vacina durante a gravidez. Ela morreu antes de ter a chance de conhecer sua filha, nascida há duas semanas. Daniel continua em estado crítico e não sabe que sua esposa morreu.

Ele também não conhece sua filha, que ainda não foi registrada e é identificada como Baby Girl Macias. Agora, os parentes estão divulgando a história em uma campanha para convencer outras pessoas a se vacinarem.

Em entrevista o irmão de Davy, Vong Serey, disse que a família está tomando conta dos filhos dos pequenos. “Perder qualquer membro da família é difícil; quando são mães jovens, grávidas e uma pessoa incrível, é muito mais difícil. Ela teve uma atitude tão positiva, e nem uma vez pensou que iria acabar assim. É muito difícil acreditar que isso está realmente acontecendo. A família está se reunindo para garantir que as crianças tenham o que precisam, o que nos mantém ocupados. Covid-19 não tem regras; não discrimina. Tome a vacina”, pediu.