Envolvido em latrocínio em Rio Branco é preso em Manaus; segurança fica ferido em ação

O segundo homem envolvido num crime de latrocínio – o assalto seguido de morte – a servidores da Escola “Lourival sombra”, localizada no Conjunto Tangará, em Rio Branco, no mês de julho, foi preso em Manaus (AM). Identificado pelas iniciais Z. M. da S., um homem de 33 anos, foi preso no último dia 1º pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) da Polícia Civil do Acre, com ajuda de policiais amazonense. No dia do assalto, o comparsa do preso foi assassinado com a reação de um segurança da escola. O morto foi identificado como Ivanilso Ângelo Reis da Silva, de 28 anos.

Após o cometimento do crime, Z. M. da S. que estava do lado de fora do colégio numa moto, ao perceber a reação dos segurança e que seu comparsa havia sido atingido a tiros, fugiu tomando rumo ignorado. O trabalho investigativo da equipe da DCORE identificou e prendeu o investigado com apoio da Policia Civil do Amazonas, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus/AM. O investigado foi conduzido a 19ª Delegacia de Manaus para procedimento e em seguida colocado a disposição da justiça. O segurança que abateu o bandido também saiu ferido mas foi socorrido e em segue em tratamento, em recuperação.