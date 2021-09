Estágio em biblioteca, gerente de negócios e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (17), seis vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para estagiário de biblioteca, estagiário em administração comercial, gerente de negócios, representante comercial, consultor de varejo e analista de infraestrutura.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Estagiário de Biblioteca no “Centro Universitário Uninorte”: O candidato deve estar cursando história, pedagogia, sistemas da informação ou áreas afins, bem como ter conhecimento intermediário em informática, ser comunicativo, sociável, analisar situações antes de reagir, raciocínio lógico, saber ouvir, proatividade, bom relacionamento interpessoal e discrição. Os interessados devem encaminhar currículo com o assunto “Estágio Biblioteca” para [email protected] até o dia 01/10.

– Estágio em Administração Comercial na “Comprev”: Irá fornecer suporte telefônico, atendimento ao cliente, envio e receptação de documentos e arquivo. Não é necessário experiência, mas é preciso estar cursando entre o 1º e o 4º período de administração.

– Representante Comercial na “Disdal”: Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. O candidato precisa ter conhecimento na área de atuação.

– Gerente de Negócios na “Natura”: Desenvolver e qualificar Líderes de Negócios (empreendedoras autônomas que apoiam Consultoras de Beleza Natura), identificando aspirações e habilidades individuais e atuando como facilitadora no plano de crescimento despertado pela Natura. O candidato precisa ter Ensino Médio Completo, residir ou ter disponibilidade para fixar residência em Rio Branco/AC, ter carteira de habilitação categoria “B”, ter conhecimento em Pacote Office, habilidade com ferramentas / mídias digitais, tablets e smartphones.

– Consultor Varejo na rede “Smart Supermercados”: Dentre as ações que devem ser desenvolvidas, destaca-se: realizar visita técnica em todas as lojas de sua base, garantir a padronização de todas as informações da REDE, como fachada, sinaléticas educativas, padrões visuais e campanhas, e identificar por meio de uma análise completa as melhores formas de alcançar os resultados e objetivos da loja bem como do grupo de unidades sob sua responsabilidade. É necessário ter ensino médio completo, CNH categoria B informática básica, superior em Administração ou áreas afins e conhecimento em gestão e operações de lojas superatacadistas.

– Analista de Infraestrutura Redes na “Central IT”: Dentre as atividades, destacam-se a instalação e configuração de dispositivos de rede mediante implantação, substituição por falha ou expansão da rede, mapeamento de dispositivos da rede para agilizar futuras ações sobre problemas identificados, e monitoramento de desempenho de acessos aos discos e ao ambiente da SAN através do sistema para evitar gargalos de acessos. O candidato deve ter ensino superior na área de TI, experiência em implantação, suporte, administração ou gerenciamento de redes em ambientes de Data Center, dentre outros.